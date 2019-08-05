طرح "السبقانة كسبانة" الأغنية الدعائية لـ"ولاد رزق 2" (فيديو)
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:57 ص
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طرح صناع "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "السبقانة كسبانة".
وسيطر الطابع الشعبى على الأغنية التي أداها محمد الفنان وإسلام أبيض.
الأغنية كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض.
"ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين آمين، وحقق الجزء الأول إيرادات تجاوزت ٣٤ مليون جنيه.
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