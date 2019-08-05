طرح "السبقانة كسبانة" الأغنية الدعائية لـ"ولاد رزق 2" (فيديو)

طرح صناع "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "السبقانة كسبانة".

وسيطر الطابع الشعبى على الأغنية التي أداها محمد الفنان وإسلام أبيض.

الأغنية كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض.