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هاني شاكر: إيمان البحر درويش أخويا.. وهذا حقيقة الخلاف بيننا

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:43 ص
هاني شاكر: إيمان البحر درويش أخويا.. وهذا حقيقة الخلاف بيننا
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مريم الشريف
 
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قال نقيب الموسيقيين المطرب هانى شاكر، إنه صالح المطرب إيمان البحر درويش،  وذلك على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهم قبل سنوات، مؤكدًا: "إيمان أخويا والخلاف فى النقابة كان من قبل ما أمسك رئاستها".

وأضاف "شاكر" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، قائلا: "قولت له عندك ورق يثبت إنك النقيب، قدمه للجهات المسئولة وتعالى خدها معنديش مشكلة".
 
ولفت إلى أنه ليس طرفًا فى الخلاف لأن هذه الأزمة من 2013 قبل توليه منصب النقيب.



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