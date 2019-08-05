هاني شاكر: إيمان البحر درويش أخويا.. وهذا حقيقة الخلاف بيننا

قال نقيب الموسيقيين المطرب هانى شاكر، إنه صالح المطرب إيمان البحر درويش، وذلك على خلفية الخلاف الذي نشأ بينهم قبل سنوات، مؤكدًا: "إيمان أخويا والخلاف فى النقابة كان من قبل ما أمسك رئاستها".

ولفت إلى أنه ليس طرفًا فى الخلاف لأن هذه الأزمة من 2013 قبل توليه منصب النقيب.











وأضاف "شاكر" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، قائلا: "قولت له عندك ورق يثبت إنك النقيب، قدمه للجهات المسئولة وتعالى خدها معنديش مشكلة".