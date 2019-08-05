تعرف على تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

وأشار عدد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع أياكس الهولندي وفيما يتعلق بالأمور المادية للنادي الهولندي وراتب اللاعب.

وأشار عدد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع أياكس الهولندي وفيما يتعلق بالأمور المادية للنادي الهولندي وراتب اللاعب.