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تعرف على تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:55 ص
تعرف على تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حسم صفقة دوني فإن دي بيك نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار عدد من التقارير الصحفية أن ريال مدريد أنهى الاتفاق مع أياكس الهولندي وفيما يتعلق بالأمور المادية للنادي الهولندي وراتب اللاعب.

ووتم الأتفاق على أن اللاعب الهولندي سينتقل لصفوف الفريق الملكي مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون متغيرات، ووقع اللاعب لمدة 6 مواسم مع الريال .
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