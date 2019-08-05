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هاني شاكر: نقابة الموسيقين شهدت إنجازات لم تحدث في تاريخها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:30 ص
هاني شاكر: نقابة الموسيقين شهدت إنجازات لم تحدث في تاريخها
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مريم الشريف
 
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قال نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر، إن هناك إنجازات كثيرة تحققت في النقابة، لافتًا إلى أنها ثمرة التعاون مع زملائه في مجلس النقابة، مؤكدًا أنه تشرف جدًا بالتعامل معهم.

وأضاف "شاكر" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أن النقابة أصبح بها انجازات لم تحدث فى تاريخها من قبل.
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يذكر أن هاني شاكر، فاز بمقعد نقيب الموسيقيين باكتساح في انتخابات النقابة التي جرت مؤخرًا، ضد منافسه الوحيد الفنان مصطفى كامل.

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