"لدينا كيس أشلاء".. وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات حادث معهد الأورام



ولفتت الوزيرة، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، إلى أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم إخلاء معظم الجثامين، وإجمالي الإصابات حتى الآن 32 شخص بينهم إصابات شديدة الخطورة، وإجمالي الجثامين 17 حتى الآن، بالإضافة لكيس أشلاء، ومازال البحث عن بعض الجثامين.



وأشارت إلى تم إخلاء معهد الأورام، وتم توزيعهم على مستشفيات أخرى، وهم 43 حالة، مشددة على أن هناك 24 حالة تم نقلها للقصر العيني، وبعضهم خرج، وتم إخلاء باقي الإصابات إلى معهد ناصر لكي لا يتم تشتيت الأهالي.

أعربت وزيرة الصحة، عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث الذي وقع بجوار معهد الأورام.