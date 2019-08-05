ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"لدينا كيس أشلاء".. وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:57 ص
لدينا كيس أشلاء.. وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات حادث معهد الأورام
صورة من الحادث
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
أعربت وزيرة الصحة، عن تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث الذي وقع بجوار معهد الأورام.

ولفتت الوزيرة، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، إلى أنه تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم إخلاء معظم الجثامين، وإجمالي الإصابات حتى الآن 32 شخص بينهم إصابات شديدة الخطورة، وإجمالي الجثامين 17 حتى الآن، بالإضافة لكيس أشلاء، ومازال البحث عن بعض الجثامين.

وأشارت إلى تم إخلاء معهد الأورام، وتم توزيعهم على مستشفيات أخرى، وهم 43 حالة، مشددة على أن هناك 24 حالة تم نقلها للقصر العيني، وبعضهم خرج، وتم إخلاء باقي الإصابات إلى معهد ناصر لكي لا يتم تشتيت الأهالي.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الصحة معهد الأورام حادث أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات