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هاني شاكر: الزمالك يعيش أزهى عصوره.. وابني بيبات برا البيت لو الأهلي كسب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:13 ص
هاني شاكر: الزمالك يعيش أزهى عصوره.. وابني بيبات برا البيت لو الأهلي كسب
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مريم الشريف
 
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عبر المطرب هانى شاكر، عن مدى حزنه على حال الرياضة، مشيرًا إلى ضرورة إبعاد الصراعات الشخصية عن الرياضة، لأنها تنعكس على الساحة الرياضية.

وأضاف "شاكر" خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" على قناة "النهار"، أنه راضي عن أداء الزمالك، ومستوى الفرقة، موضحًا أن الزمالك يمر بأزهى عصوره، برغم من وجود حروب ضده، واللافت للنظر أنها من أشخاص زملكاوية أيضا على حد قوله.

وأكد هانى شاكر، ابتعاده عن لعب كرة القدم حاليًا، نظرا لإصابته بخشونه فى الركبة، ساخرًا: "عندى فى البيت أهلاوى صميم، شريف ابنى، ولما يكون فى مباراة للأهلى والزمالك بينسحب من البيت، يشوفها مع أصحابه مش بنتفرج مع بعض".

وأضاف: "إحنا مش متعصبين أوي ومش بيوصل بينا الأمر لخناق على الكرة، لكن لو الاهلي كسب يبات بره البيت، لكن الزمالك لو كسب بيلاقي البيت مفتوح ومستنيه يجى".


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