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هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:52 ص
هزة أرضية في الكويت نتيجة زلزال ضرب إيران
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أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، رصد هزة أرضية، مساء الأحد، نتيجة زلزال ضرب شمال غربى مدينة شيراز الإيرانية، بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر فى موقع حدوثه.

وقال مدير الشبكة الدكتور عبد الله العنزى، فى تصريح صحفى، إنه فى الساعة 10.51 من مساء الأحد، شعر سكان الكويت من قاطنى المناطق الساحلية بهزة أرضية، نتيجة الزلزال الذى وقع على عمق 10 كيلومترات، ويبعد عن مدينة الكويت بنحو 300 كيلومتر.

من جهتها، لم تعلن غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، عن وقوع أية أضرار مادية أو إصابات بشرية جراء الهزة الأرضية.

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