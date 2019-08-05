بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس يوم الإثنين
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:41 ص
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يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 27 37
شبين الكوم 26 36
طنطا 25 36
دمنهور 26 34
الإسكندرية 26 32
بلطيم 26 32
مطروح 24 30
السلوم 23 32
سيوة 25 38
بورسعيد 26 33
دمياط 25 33
الزقازيق 26 36
الاسماعيلية 26 37
السويس 26 37
العريش 24 34
رفح 23 33
رأس سدر 27 39
نخل 22 37
نويبع 29 37
طابا 28 36
كاترين 18 33
الطور 27 40
شرم الشيخ 30 40
الغردقة 30 40
مرسى علم 29 39
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 25 39
أسيوط 27 40
سوهاج 28 41
قنا 28 42
الأقصر 29 42
أسوان 30 43
أبوسمبل 30 41
الوادى الجديد 29 43
شلاتين 27 38
ابو رماد 28 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34
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