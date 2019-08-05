اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في "اقتحام قسم مدينة نصر"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".





وكانت المحكمة قررت تأجيل نظر القضية وذلك لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواعى امنية .





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.





جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.



