ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل من النائب العام بشأن حادث معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:39 ص
عاجل من النائب العام بشأن حادث معهد الأورام
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.
Advertisements
المزيد عن: حوادث حادث معهد الأورام انفجار النائب العام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات