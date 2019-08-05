عاجل من النائب العام بشأن حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:39 ص
هبة عبد الحفيظ
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أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الاورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.
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