تامر حسني ناعيا ضحايا حادث معهد الأورام: أتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين

نعى الفنان تامر حسني، ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقع منذ قليل وخلف ورائه عددًا من القتلى والمصابين.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": "نتقدم بأحر التعازي لأسر المتوفين في حادث المنيل ونسأل الله أن يشفي جميع المصابين معهد الأورام".

كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.





وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.