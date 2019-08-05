محافظ القاهرة يتفقد الحالة الأمنية لانفجار المنيل (صور)
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:31 ص
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وصل منذ قليل، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى موقع انفجار منطقة المنيل، أمام معهد الاورام.
وتفقد محافظ القاهرة الحالة الأمنية للمنطقة، عقب الانفجار الهائل الذي وقع قبل قليل، إثر تصادم سيارتين يسيران عكس الاتجاه.
وقال مصدر أمني مساء اليوم، بأنه نشب حريق بعدد ثلاث سيارات بطريق الكورنيش أمام معهد الأورام إثر إصطدام سيارة ملاكى بهم، وذلك حال قيام قائدها بالسير عكس الإتجاه بالطريق المشار إليه، نتج عن الحادث وفاة خمسة مواطنين وإصابة 15 آخرين تصادف تواجدهم بمكان الحادث، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
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