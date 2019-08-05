محمد هنيدي ينعى ضحايا حادث معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:21 ص
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نعى الفنان محمد هنيدي ضحايا حادث معهد الأورام، الذي وقغمنذ قليل وخلف ورائه عددًا من القتلى والمصابين.
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات المصغر "تويتر": البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر أهاليهم يا رب".
كانت وزارة الصحة، أعلنت عن وفاة 17 شخص، وإصابة 32 آخرين في حادث الحريق الذي وقع بجوار معهد الأورام.
وأضافت الوزارة في تصريحات نقلتها قناة "Extra News" الفضائية، أنه تم إخلاء معهد الأورام، وإحالة 43 حالة إلى مستشفيات أخرى، وأن وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى.
البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر اهاليهم يارب— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) August 5, 2019
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