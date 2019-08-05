15 صورة توضح حقيقة الوضع أمام معهد الأورام بعد الانفجار

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رصدت عدسة "الفجر" الوضع أمام معهد الأورام، منذ قليل، بعد انفجار مدوي، أدى إلى إصابة المواطنين بالذعر.





وأوضحت الصور تهشم واجهة المعهد جراء الانفجار، بالإضافة إلى احتراق عدد من السيارات بمحيط المعهد، جراء الحريق الذي سيطرت عليه قوات الدفاع المدني.





وكانت أعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 16 مواطن وإصابة 21 آخرين في حادث انفجار معهد الأورام حتى الآن.





وتقعد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر معهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بالحادث.





وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.