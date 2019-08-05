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النيابة تخاطب إدارة المرور للاستعلام عن هوية أصحاب السيارات المتضرره بحريق الاورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:21 ص
النيابة تخاطب إدارة المرور للاستعلام عن هوية أصحاب السيارات المتضرره بحريق الاورام
صورة من الحادث
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داليا عادل
 
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خاطبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إدارة المرور لفحص أرقام السيارات المتوقفة أمام المعهد والمتضررة من الحادث وتحديد هوية أصحابها تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

وكانت النيابة ووفريق الأدلة الجنائية، قد وصلوا إلى موقع الحادث، لبدء معاينة الحادث وفحص السيارات المتوقفة في محيطه، وجار تمشيط المكان من قبل فريق المعمل الجنائي.

وقررت النيابة حظر سير السيارات والمترجلين بموقع الحادث، تمهيدا لحصر الخسائر والتلفيات، والوقوف على أسباب الحريق.

وقال مصدر أمنى إنه حال سير إحدى السيارات الملاكى المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد 3 سيارات، الأمر الذى أدى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.
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