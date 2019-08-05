مصرع 3 أشخاص في نزاع على فاصل زراعي بأسيوط

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة الآلية بقرية بني محمديات التابعة لمركز ومدينة أبنوب.



تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم عبد المجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتي "مرزوق" و"زيادة" بقرية بني محمديات، دائرة المركز، تطورت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية نتج عنها قتلى ومصابين



بالانتقال والفحص تبين مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين بسبب صراع على فاصل زراعي بين أراضي عائلة مرزوق وعائلة زيادة.



تم نقل جثث القتلى إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفيات جامعة أسيوط.



فيما فرضت قوات الأمن كردون أمني في القرية لمنع تجدد الاشتباكات.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت بسرعة تحريات المباحث وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.