أولى لقطات من كواليس مشاركة السقا في "الفلوس" لتامر حسني (فيديو)

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فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "الفلوس" يظهر خلله النجم أحمد السقا خلال مشاركته في الفيلم.

وعلق تامر حسني، قائلًا: "شكرًا لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغاليه لفيلمي الجديد الفلوس".