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أولى لقطات من كواليس مشاركة السقا في "الفلوس" لتامر حسني (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:00 ص
أولى لقطات من كواليس مشاركة السقا في الفلوس لتامر حسني (فيديو)
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شارك الفنان تامر حسني، متابعي حسابه عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو من كواليس تصوير فيلمه الجديد "الفلوس" يظهر خلله النجم أحمد السقا خلال مشاركته في الفيلم. 

وعلق تامر حسني، قائلًا: "شكرًا لحبيبي وصديق عمري النجم الكبير أحمد السقا لمشاركته الغاليه لفيلمي الجديد الفلوس".

"الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونانسي صلاح، وآخرون، وظهر النجم أحمد السقا في البرومو حيث يظهر ضيف شرف في الفيلم كما ظهر الفنان على ربيع والراقصة جوهرة.
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