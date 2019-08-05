عاجل.. جامعة القاهرة: تضرر واجهة مبنى معهد الأورام نتيجة الانفجار
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:02 ص
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أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير، مشيًرا إلى أن الإصابات التي أحدثها الحريق الذى اندلع بمحيط شارع قصر العيني كان خارج المعهد ولم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته، فيما تضررت واجهة المبنى تضررا كبيرا نتيجة الانفجار.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي، أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري، وأن الاصابات حدثت خارج المبنى بالقرب من وقوع الحريق وتم نقلها لمستشفيات قصر العينى للعلاج.
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