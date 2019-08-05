صلاح يواسي ضحايا ومصابين حادث معهد الأورام بالمنيل
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:02 ص
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علق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، على حادث انفجار المنيل بمحيط معهد الأورام، والتي توفى على أثره 16 مواطن بالإضافة الى إصابة 21 آخرين.
وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر في تغريدته: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".
يذكر أن سيارة أمام معهد الأورام القومي بالمنيل انفجرت، وطالت 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد، ما أدى إلى احتراقها، فيما يجري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى.
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