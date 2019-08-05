تركي آل الشيخ ناعيًا ضحايا حادث معهد الأورام: الله يحفظ مصر
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:58 ص
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أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث معهد الأورام.
وكتب آل الشيخ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ... الله يحفظ مصر ".
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