تركي آل الشيخ ناعيًا ضحايا حادث معهد الأورام: الله يحفظ مصر

ئيس هيئة الترفيه السعودية، عن خالص تعازيه لأسر ضحايا حادث معهد الأورام.

وكتب آل الشيخ، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: " كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ... الله يحفظ مصر ".