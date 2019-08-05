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طهطا يضم مدافع ديروط استعداداً للممتاز "ب"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:45 ص
طهطا يضم مدافع ديروط استعداداً للممتاز ب
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محمد الحسيني
 
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أعلن مجلس إدارة طهطا أحد أندية القسم الثانى، التعاقد مع مصطفى صادق مدافع ديروط الرياضى لمدة موسمين بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق، استعداداً للممتاز "ب" .


وكان مجلس إدارة طهطا قد نجح فى ضم التعاقدات الجديدة هيثم شعبان ظهير أيسر ديروط، وعمر صلاح لاعب الداخلية وناشئ الأهلى السابق وأحمد سيد لاعب وسط الأوليمبي، ومحمود نبيل مدافع الأوليمبي، وحمادة علي ظهير أيمن إنبي ووادي دجلة وعلاء ريشة رأس حربه الحمام المطروحى واسلام واصل لاعب الداخلية بجانب تجديد تعاقد باسم دنيا الظهير الأيمن وعلى رشاد ومحمود جميل وعبد العال الزقازيقى.


ويقود طهطا جهاز فني يضم بركات إبراهيم مديراً فنياً، وكريم عبد الحكيم وعلي فتحي مدربان، ورضوان بل مدرب حراس مرمى، وحسن الفوى إداري، وعادل حسين مديراً للكره، وأسامة الجزيري طبيب.

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