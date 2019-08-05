نائب رئيس "شنايدر مصر": مبادرة "حياة كريمة" أهم مشروع حكومي
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:21 ص
نعيم يوسف
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أشاد المهندس شريف عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر مصر" بمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفها بأنها أهم مشروع قامت به الحكومة المصرية مؤخرا، لأنها تمس المصريين البسطاء مباشرة.
ولفت "عبد الفتاح" في لقاء برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، إلى أن الهدف من المبادرة معرفة القرى الأكثر احتياجا للمياه والكهرباء والمنازل الآمنة وأيضا فرص العمل، وتم رصد 1.3 مليار جنيها لها.
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر مصر"، أن هذه المبادرة أزهرت نتائج في وقت قياسي، بسبب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص فيها.
ولفت "عبد الفتاح" في لقاء برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، إلى أن الهدف من المبادرة معرفة القرى الأكثر احتياجا للمياه والكهرباء والمنازل الآمنة وأيضا فرص العمل، وتم رصد 1.3 مليار جنيها لها.
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة "شنايدر مصر"، أن هذه المبادرة أزهرت نتائج في وقت قياسي، بسبب مشاركة الحكومة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص فيها.
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