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ريهام سعيد ترد على من اتهموها بـ"التمثيل" في أزمة مرضها (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:41 ص
ريهام سعيد ترد على من اتهموها بـالتمثيل في أزمة مرضها (فيديو)
الإعلامية ريهام سعيد
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نعيم يوسف
 
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ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الذين اتهموها بـ"التمثيل"، خلال أزمة مرضها وقالت: "إية منظركم دلوقتي قدام ربنا!".

وأشارت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إلى أن البعض وصفها بـ"كدابة"، و"نصابة"، والقنوات الإخوانية هاجمتها بشدة.

وأضافت، أن الحياة جميلة، وكل يوم جديد هو نعمة، معقبة: "أرجوكم استمتعوا بحياتكم وبلدكم قبل ما يجي يوم ويقولولكم حياتكم هتنتهي".
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