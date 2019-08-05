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نيابة جنوب القاهرة تنتقل لمعاينة موقع الانفجار أمام معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:16 ص
نيابة جنوب القاهرة تنتقل لمعاينة موقع الانفجار أمام معهد الأورام
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داليا عادل
 
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انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، إلى موقع الانفجار الذى حدث بمحيط معهد الأورام بكورنيش النيل، لإجراء المعاينة الأولية، وكشف ملابسات الحادث.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، والاستعلام عن عدد الضحايا وحصرهم.

كما أمرت النيابة بندب خبراء المعمل الجنائى لفحص مكان الحادث وإعداد تقرير حول سبب الانفجار وحصر التلفيات.

ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة، بانفجار سيارة بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل.

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