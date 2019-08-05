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جامعة القاهرة تصدر بيانًا رسميًا بشأن انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:10 ص
جامعة القاهرة تصدر بيانًا رسميًا بشأن انفجار معهد الأورام
جامعة القاهرة
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آية حمروشي
 
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أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومى بخير مشيرا الى إن آثارالحريق الضخم الذى اندلع منذ قليل خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.


واشار بيان المكتب الى إن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث تصادم بين أكثر من سيارة نتيجة سيارة جاءت من الاتجاه المعاكس الأمر الذى أسفر عن صوت انفجار ضخم وتفحم عدد من السيارات ووقوع العديد من الإصابات بين المارة.


وأشار البيان إلى أن الحادث وقع ناحية المبنى الإدارى بعيدا عن غرف المرضى.


وأضاف أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل غرفة طوارئ وعمليات برئاسة رئيس الجامعة لمتابعة التطورات كما تم اتخاذ إجراءات داخل مستشفيات قصر العينى لاستقبال أى مصابين من مصابى الحادث.


كما أمر رئيس الجامعة بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.


وانتقل رئيس الجامعة برفقة عدد من قيادات الجامعة إلى موقع الحادث للمتابعة وطمآنة المرضى والأهالى.


واهابت جامعة القاهرة بالمواطنين عدم التزاحم اومحاولة دخول مقر المعهد حرصا على راحة المرضى وعدم إثارة الفوضى والذعر.


ولفت البيان إلى أنه تم إعلان حالة الطوارىء واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد والوقوف عن كثب على آخر التطورات، وأنه جاري اخلاء جزء من المرضى لدواعي الاطمئنان عليهم
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