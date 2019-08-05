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عاجل.. قوات الأمن تُخلي مبنى معهد الأورام تحسبًا لسقوطه (فيديو)

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:43 ص
عاجل.. قوات الأمن تُخلي مبنى معهد الأورام تحسبًا لسقوطه (فيديو)
جانب من الانفجار
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أحمد يحيى
 
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أمرت قوات الأمن منذ قليل، بإخلاء مبنى معهد الأورام بالكامل من المواطنين والمرضى، تحسبًا لسقوطه جراء انفجاى ضخم وقع منذ قليل.


وكان وقع منذ قليل، انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.


وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.


وسنوافيكم بالتفاصيل.
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