أوندا سيرو: برشلونة يقترب من الصفقة الكبرى ورحيل رباعي الفريق

وأشارت أوندا سيرو الى أن وصول نيمار إلى برشلونة غير مستبعد، بسبب الضغوط التي يمارسها اللاعب على فريقه الحالي من أجل الرحيل، بالإضافة الى رغبة برشلونة القوية في ضمه.