بعد قليل.. مؤتمر لوزيرة الصحة حول مستجدات حادث انفجار معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:01 ص
منى صموئيل
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تعقد وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمعهد ناصر؛ للإعلان عن آخر أعداد المصابين بحادث انفجار معهد الأورام.
وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 17 مواطنا في الحريق الذي شب مساء اليوم الأحد 4 أغسطس، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة لانفجار أسطوانة أكسوجين.
وأوضح، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.
وكان أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 17 مواطنا في الحريق الذي شب مساء اليوم الأحد 4 أغسطس، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة لانفجار أسطوانة أكسوجين.
وأوضح، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.
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