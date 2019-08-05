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الصحة: 17 مصاب في الحصر المبدئي لانفجار المعهد القومي للأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:57 ص
الصحة: 17 مصاب في الحصر المبدئي لانفجار المعهد القومي للأورام
جانب من الحادث
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منى صموئيل
 
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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إصابة 17 مواطنا في الحريق الذي شب مساء اليوم الأحد 4 أغسطس، في المعهد القومي للأورام بمنطقة فم الخليج نتيجة لانفجار أسطوانة أكسوجين.


وأوضح، أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع ب25 سيارة إسعاف وجاري نقل المصابين لمستشفى معهد ناصر.


ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى احتمال أن يكون الحادث قد أسفر عن سقوط وفيات ولكن لم ترد معلومات مؤكدة إلى الإن.
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