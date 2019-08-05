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الآثار: عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة بالمتحف الكبير

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:18 ص
الآثار: عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة بالمتحف الكبير
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم الأولي بالمتحف المصري الكبير،: "أصيبنا بصدمة كبيرة عندما رأينا حالة تابوت توت عنخ آمون"، موضحًا أن حالته كانت سيئة للغاية وتعاملوا معه بحرص كبير.

وتابع "زيدان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء الأحد: "بدأنا في وضع خطة لعملية الترميم المبدأي بما يضمن سلامة التابوت".

وأشار إلى أن تم تغليف التابوت بمواد آمنة، ومواد ماصة للرطوبة النسبية، عند نقل التابوت من الأقصر للمتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أن التابوت مدفون داخل المقبرة منذ 97 عامًا، ولم يتم ترميمه من وقت دفنه، متابعًا: "سيتم عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة بالمتحف المصري الكبير".
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