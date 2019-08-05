أنيسة حسونة: سرقة غطية البلاعات تجارة قائمة

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استنكرت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تكرار حوادث السقوط في البلاعات، واصفة الأمر بالمرعب، متسائلة: "كيف لا يكون هناك مسئولية للمحليات ووزارة الإسكان عن هذا الأمر؟".



وأشارت "حسونة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لا يعقل أن يضع الإنسان قدمه في مكان ليفقد حياته، مضيفة: "الموت علينا حق بس إزاي نرضى بالاستهتار ده".



وأضافت أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية لوقف الخطر الذي يحل على حياة الإنسان بسبب سرقة أغطية البلاعات، مؤكدة أن سرقة أغطية البلاغات تجارة قائمة.

