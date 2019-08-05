أول الجمهورية للمكفوفين: "محدش جاب مجموعي قبل كدا"

سماعيل، أول الجمهورية للمكفوفين شعبة أدبي، إن المجموع الذي حصل عليه غير مسبوق في المكفوفين، معقبًا: "محدش عمله قبل كده، الحمد لله".



وتابع "اسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه كان يريد لإلتحاق بكلية الألسن لغة إنجليزي، ولكنه حصل على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية في القاهرة.



ولفت إلى أن المنحة تشمل الدراسة 5 سنوات مجانًا في الجامعة الأمريكية، والدراسة ستكون باللغة الإنجليزية.



قال الطالب محمود إ