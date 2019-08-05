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هنيدي مهنئا نجوم "ولاد رزق 2": 'هتكسروا الدنيا"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:46 ص
هنيدي مهنئا نجوم ولاد رزق 2: 'هتكسروا الدنيا
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شيماء عطية
 
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حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة أبطال فيلم "ولاد رزق 2" على الفيلم الذي سيشارك في سباق عيد الأضحى المبارك.

ونشر "هنيدي" برومو الفيلم عبر صفحته الريمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "مبروك ل احمد عز وداوود وعمرو وكل الشباب .. هتكسروا الدنيا ان شاء الله ولاد رزق ٢".

"ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين آمين، وحقق الجزء الأول إيرادات تجاوزت ٣٤ مليون جنيه.

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