دمار داخل معهد الأورام نتيجة الانفجار يطال عنابر المرضى (صور)
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:50 ص
محمد المسلمي
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حصلت "الفجر" على اللقطات الأولى من داخل معهد الأورام، بعد انفجار شديد أمام المعهد أدى إلى وقوع حريق وتدمير عدد من السيارات وإصابة مواطنين.
وكانت أمرت قوات الأمن منذ قليل، بإخلاء مبنى معهد الأورام بالكامل من المواطنين والمرضى، تحسبًا لسقوطه جراء انفجاى ضخم وقع منذ قليل.
وكان وقع منذ قليل، انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.
وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.
وسنوافيكم بالتفاصيل.
وكانت أمرت قوات الأمن منذ قليل، بإخلاء مبنى معهد الأورام بالكامل من المواطنين والمرضى، تحسبًا لسقوطه جراء انفجاى ضخم وقع منذ قليل.
وكان وقع منذ قليل، انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.
وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.
وسنوافيكم بالتفاصيل.
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