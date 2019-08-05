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الطبيب المعالج لـ ريهام سعيد يروي قصة مرضها.. ويؤكد: ما حدث لها معجزة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:28 ص
الطبيب المعالج لـ ريهام سعيد يروي قصة مرضها.. ويؤكد: ما حدث لها معجزة
الدكتور حسام فودة
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هدى عبدالرازق
 
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كشف الدكتور حسام فودة، أستاذ ورئيس قسم وحدة تجميل الوجه قسم الأنف والأذن بجامعة الإسكندرية، تفاصيل رحلة علاج الإعلامية ريهام سعيد.

وقال "فودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إنه عندما التقى بريهام للمرة الأولى كانت تعاني من التهاب صديدي في الأنف وتم تفريغه، ولكن بعد يومين تكون تجمع صديدي جديد، موضحًا أن الالتهاب وصل إلى غضاريف الأنف.

وأضاف أنه كان لابد من فتح الأنف وتنظيف الغضاريف من الصديد، ولكن هذا يعني إزالة الأنف، متابعا: "بعد إزالة الغضاريف الأنف كانت مشوه بطريقة بشعة"، فقررنا أخذ غضاريف من الأذن، وكان احتمال بقائها 1%، مؤكدا أن بقاء الغضاريف الجديدة كان معجزة.

وتابع، "ريهام وصلت لمرحلة من اليأس قالتلي أنا عمري ما هطلع في البرنامج تاني وأنا راهنتها أنها هتطلع، وكسبت الرهان".
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