طارق الرفاعي عن تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية في مترو الأنفاق: نقلة كبيرة

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قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية، إن انشاء مراكز لتلقي الشكاوي الحكومية، في محطة المترو يأتي في اطار حرص الدولة على الاقتراب من المواطنين، واتاحة المزيد من سبل التواصل بين الحكومة والمواطنين، والانصات لشكاوي المواطنين، والتفاعل السريع مع الشكاوي



وتابع "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن اليوم شهد تفعيل منظومة شكاوي الحكومية في مترو الانفاق نقلة كبيرة، لافتَا إلى أن المنظومة تعمل على تفعيل منظومة تلقي الشكاوي في كافة المؤسسات الحكومية.



وأشار إلى أن منظومة الشكاوي لا يقتصر دورها على تلقي الشكاوي، ولكن لديها فرق في كافة المؤسسات الحكومية للتواصل مع المواطن بشكل مستمر