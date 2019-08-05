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وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:39 ص
وزيرة الصحة تتوجه لمعهد ناصر لمتابعة حالة المصابين في انفجار معهد الأورام
وزيرة الصحة
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منى صموئيل
 
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تتوجه وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لمقر معهد ناصر، لمتابعة حالة المصابين جراء حادث الانفجار الذي وقع منذ قليل بمعهد الأورام، للوقوف على حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.


وكان وقع منذ قليل، انفجار أمام معهد الأورام بالمنيل، وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.


وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.


وسنوافيكم بالتفاصيل.
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المزيد عن: وزيرة الصحة حادث معهد الأورام انفجار معهد الأورام الفجر
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