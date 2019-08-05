شاهد.. أول فيديو لحادث الانفجار أمام معهد الأورام

صرح الدكتور حاتم أبو القسم عميد معهد الأورام لبوابة الفجر، منذ قليل، أنه لا صحة لوجود انفجار داخل معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، مضيفًا أن ما حدث هو انفجار سيارتين نتيجة اصطدامهما أمام المعهد.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بنشوف حريق جراء انفجار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتعامل مع الموقف.



