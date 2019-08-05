مفاجأة.. نجم بايرن ميونخ يقترب من الانضمام لصفوف النصر السعودي

قالت تقارير صحفية ألمانية منذ قليل، بأن نادي النصر السعودي قد أصبح قريب للغاية من الحصول على توقيع لاعب بايرن ميونخ السابق ونجم منتخب فرنسا "فرانك ريبيري" خلال الساعات المقبلة، وقبل غلق سوق الإنتقالات الصيفية الحالي.

وأشارت صحيفة TZ، والتي تتمتع بمصداقية كبيرة في ألمانيا، بأن نادي النصر السعودي قد أصبح هو الأقرب الآن لضم ريبيري بعد منافسة قوية مع عدة أندية في الدوري السعودي، مؤكدة بأن إدارة العالمي قد توصلت لإتفاق مع وكيل أعمال اللاعب الفرنسي "فرانك ريبيري" ومن المتوقع بأن ينضم اللاعب إلى صفوف النصر في الأيام المقبلة في عقد يمتد لمدة موسمين فقط.





وقالت الصحيفة الإلمانية، بأن نادي النصر في ما إذا نجح في ضم "ريبيري" سيكون لديه أغلى تشكيلة في تاريخ الدوري السعودي، حيث يضم النادي عدد كبير من اللاعبين السابقين في الدوريات الآوروبية على رأسهم أحمد موسى نجم ليستر السابق، والدولي المغربي نور الدين امرابط.