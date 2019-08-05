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جد الطفلة "هبة" ضحية تعذيب زوجة أبيها: "معرفتهاش من الضرب"

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:15 ص
جد الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها: معرفتهاش من الضرب
الطفلة هبة
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أمنية فوزي
 
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كشف رضا السعدني، جد الطفلة "هبة"، ضحية تعذيب زوجة أبيها، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن الطفلة لم تخرج من منزلها منذ انتهاء الدراسة، معلقًا: "لم تخرج من منزلها نهائي".

وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أنها تعيش مع زوجة أبيها وأبيها منذ عام، وكانت قبلها تعيش معه، لافتًا إلى أن الطفلة هربت إليه من منزل أبيه، متابعًا: "أنا معرفتش حفيدتي من الضرب، وانهارت بسبب منظرها البشع من الضرب"، موضحًا أن والدتها مطلقة وتزوجت وتعيش مع زوجها.

وتابع أن زوجة أبيها ضربتها من قبل ولكن ليس بهذا الشكل، وأنها ضربت الطفلة لأنها لم تنظف لها المطبخ، معقبًا: "أبوها مالوش كلمة ومعندوش كرامة ولا إنسانية ولا رحمة، ومراته هي الراجل وهو الست"، موضحًا أنه استنجد بحقوق الإنسان وقام بتحرير محضر ضد زوجة ابنه، الطفلة ما زالت في المستشفى.
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