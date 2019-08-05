مدرب الهلال يستبعد "نجم الفريق" من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال

قالت صحيفة الرياضية السعودية، بأن مدرب نادي الهلال السعودي، الروماني "رازفان لوسيسكو" قد قرر إستبعاد مدافع الفريق واحد أعمدته "محمد جحفلي" من قائمة الفريق المسافرة إلى مدينة جدة من أجل مواجهة النادي الأهلي في مباراة الذهاب لدور ال16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة، بأن مصادرها تقول بأن إستبعاد "جحفلي" من الفريق قد جاء بسبب دخول اللاعب بشكل قوي على زميله في الفريق "محمد البريك"، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى إصابة "البريك" بتمزق في الرباط الجانبي للركبة، ليصبح اللاعب خارج حسابات الفريق لمدة 6 أسابيع على الأقل.





وأكدت التقارير الصحفية، بأن المدرب رازفان لوشيسكو غاضب للغاية من "محمد جحفلي"، وقد قرر إستبعاده بصورة نهائية من قائمة الفريق في مباراة الأهلي، وربما ستكون هناك عقوبات أخرى سيتم توقيعها عليه في الفترة المقبلة.