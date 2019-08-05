عاجل.. رئيس جامعة القاهرة: الانفجار وقع خارج معهد الأورام
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:32 ص
آية حمروشى
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قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعلومات المبدئية تشير إلى أن انفجار حدث خارج معهد الأورام نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات.
وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن غرفة النجدة تلقت بلاغا بوقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، مما تسبب في اشتعال النيران.
وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني، وجارٍ محاولة إخماد النيران.
كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.
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