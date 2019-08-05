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الصور الأولية من انفجار معهد الأورام.. والشرطة تُخلي المكان

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:33 ص
الصور الأولية من انفجار معهد الأورام.. والشرطة تُخلي المكان
جانب من الحادث
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أحمد يحيى
 
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رصدت عدسة "الفجر" الصورة الأولية من انفجار معهد الأورام، بعد السيطرة على الحريق الذي نشب في عدد من السيارات أمام المعهد.


وقامت قوات الشرطة بوضع طوق أمني في محيط المعهد وأخلت المكان للانتهاء من معيانة موقع الحادث.


وكان أكد شهود عيان أن سبب الانفجار عدد من السيارات أمام المعهد، ووصلت الحماية المدينة وسيارات الإسعاف، ولم يتسن الحصول على حصر كامل بأعداد الوفيات والمصابين.


وسنوافيكم بالتفاصيل.
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