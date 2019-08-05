أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد 4-8-2019
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:24 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"تطوير العشوائيات" يكشف تكلفة القضاء على المناطق غير المخططة.. وموعد الانتهاء منها
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة الانتهاء من المناطق غير الآمنة، تبلغ 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 21 مليار جنيه حتى الآن، وسيتم إنفاق 10 مليار جنيه خلال 6 أشهر لاستكمال باقي المشروعات.
آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد توثيق أول حالتي زواج إلكتروني (فيديو)
انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، توثيق حالتي زواج إلكتروني لعروسين مسلمين، مشيرة إلى أن الزواج أو الميثاق الغليظ كما سماه المولى، سبحانه وتعالى، له أبعاد متعددة، منها العائلي والفقهي والنفسي والاجتماعي والعرفي، هدفها إعلاء الضوابط الشرعية والإعلان والرضا والشهود وولي الأمر، ومن خلال التوثيق الجديد ستتم إذابة ما اتفق عليه شرعًا.
محافظ دمياط تكشف أخر تطورات قضية الطفلة هبه
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها توجهت لزيارة الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها، وهى محجوزة حاليا في إحدى المستشفيات، موضحة أن الحالة النفسية للفتاة جيدة جدًا.
أول تعليق لـ ريهام سعيد بعد عودتها على الشاشة
عقبت الإعلامية ريهام سعيد، على شفائها من المرض المفاجىء الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية، وعودتها مجددًا للظهور الإعلامي، قائلة: "ألف حمد وشكر.. مكنتش متخيلة أنه يحصل تاني بالسرعة دي".
الفتاة التي جاورت السيسي بمؤتمر الشباب: "الرئيس طلبني بالاسم"
وتابعت "سعيد": "الرئيس السيسي طلبني بالاسم إني أجلس بجانبه".
محمد الباز: مصر تنفق 10 مليون جنيه على الدجالين سنويًا.. و2 مليار على المنشطات الجنسية
وأضاف "الباز"، أن مصر تنفق على الدجالين والمشعوذين حوالي 10 مليون جنيه في العم، معلقًا: "نحن أسرى للخرافة".
خبير اتصالات: التحول الرقمي تحدي صعب.. ونحن قادرين على تخطيه
قال الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تحدي صعب، ونحن قادرين على تخطيه.
استشاري تغذية: اللحوم الحمراء أسوأ أنواع البروتينات.. ويُحذر من تناول الكبدة دون تسوية
حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، من تناول اللحوم بكثرة لكبار السن، مشيرًا إلى أن اللحوم الحمراء تعد أسوأ أنواع البروتينات، والسمك أفضلها.
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الاثنين، الموافق5 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
استشاري طرق: "المونوريل" وسيلة آمنة ومتوسط الكثافة وسريع
قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن مشروع "المونوريل" الذي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأنه وسيلة آمنة، ومتوسط الكثافة وسريع، حيث تصل سرعته لـ80 كيلو في الساعة، ومرتفع عن الأرض.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"تطوير العشوائيات" يكشف تكلفة القضاء على المناطق غير المخططة.. وموعد الانتهاء منها
قال خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تكلفة الانتهاء من المناطق غير الآمنة، تبلغ 31 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق 21 مليار جنيه حتى الآن، وسيتم إنفاق 10 مليار جنيه خلال 6 أشهر لاستكمال باقي المشروعات.
آمنه نصير تنفعل على الهواء بعد توثيق أول حالتي زواج إلكتروني (فيديو)
انتقدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، توثيق حالتي زواج إلكتروني لعروسين مسلمين، مشيرة إلى أن الزواج أو الميثاق الغليظ كما سماه المولى، سبحانه وتعالى، له أبعاد متعددة، منها العائلي والفقهي والنفسي والاجتماعي والعرفي، هدفها إعلاء الضوابط الشرعية والإعلان والرضا والشهود وولي الأمر، ومن خلال التوثيق الجديد ستتم إذابة ما اتفق عليه شرعًا.
محافظ دمياط تكشف أخر تطورات قضية الطفلة هبه
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنها توجهت لزيارة الطفلة هبة ضحية تعذيب زوجة أبيها، وهى محجوزة حاليا في إحدى المستشفيات، موضحة أن الحالة النفسية للفتاة جيدة جدًا.
أول تعليق لـ ريهام سعيد بعد عودتها على الشاشة
عقبت الإعلامية ريهام سعيد، على شفائها من المرض المفاجىء الذي تعرضت له خلال الفترة الماضية، وعودتها مجددًا للظهور الإعلامي، قائلة: "ألف حمد وشكر.. مكنتش متخيلة أنه يحصل تاني بالسرعة دي".
الفتاة التي جاورت السيسي بمؤتمر الشباب: "الرئيس طلبني بالاسم"
وتابعت "سعيد": "الرئيس السيسي طلبني بالاسم إني أجلس بجانبه".
محمد الباز: مصر تنفق 10 مليون جنيه على الدجالين سنويًا.. و2 مليار على المنشطات الجنسية
وأضاف "الباز"، أن مصر تنفق على الدجالين والمشعوذين حوالي 10 مليون جنيه في العم، معلقًا: "نحن أسرى للخرافة".
خبير اتصالات: التحول الرقمي تحدي صعب.. ونحن قادرين على تخطيه
قال الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي تحدي صعب، ونحن قادرين على تخطيه.
استشاري تغذية: اللحوم الحمراء أسوأ أنواع البروتينات.. ويُحذر من تناول الكبدة دون تسوية
حذر الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية، من تناول اللحوم بكثرة لكبار السن، مشيرًا إلى أن اللحوم الحمراء تعد أسوأ أنواع البروتينات، والسمك أفضلها.
"الأرصاد" تنشر بيانًا عاجلًا عن طقس الإثنين
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الاثنين، الموافق5 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
استشاري طرق: "المونوريل" وسيلة آمنة ومتوسط الكثافة وسريع
قال الدكتور عماد الدين نبيل، استشاري الطرق والنقل، إن مشروع "المونوريل" الذي اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأنه وسيلة آمنة، ومتوسط الكثافة وسريع، حيث تصل سرعته لـ80 كيلو في الساعة، ومرتفع عن الأرض.
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