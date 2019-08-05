ريهام سعيد بعد شفائها من مرضها توجه رسالة لـ السيسي

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وجهت الإعلامية ريهام سعيد، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بملف السمنة، معقبة: "بشكرك بجد".



وأشارت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن السمنة مثلها مثل مرض السرطان، كاشفة أن أطباء السمنة أخبروها أن الرئيس السيسي لمس مشكلة السمنة، وهو ما جعل الأطباء يتعاملون مع الأمر على أنه واجب وطني.



وأضافت "سعيد" مخاطب المصريين: "انتم لسه مش قادرين تصدقوا أن مصر بقت حلوة أوي".

