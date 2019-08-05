ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريهام سعيد بعد شفائها من مرضها توجه رسالة لـ السيسي

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 01:02 ص
ريهام سعيد بعد شفائها من مرضها توجه رسالة لـ السيسي
ريهام سعيد
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
وجهت الإعلامية ريهام سعيد، التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بملف السمنة، معقبة: "بشكرك بجد".

وأشارت "سعيد"، خلال برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن السمنة مثلها مثل مرض السرطان، كاشفة أن أطباء السمنة أخبروها أن الرئيس السيسي لمس مشكلة السمنة، وهو ما جعل الأطباء يتعاملون مع الأمر على أنه واجب وطني.

وأضافت "سعيد" مخاطب المصريين: "انتم لسه مش قادرين تصدقوا أن مصر بقت حلوة أوي".
Advertisements
المزيد عن: ريهام سعيد توك شو الرئيس السيسي اخبار مصر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات