عبدالمنعم السيد: 23% حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية بمصر

Advertisements

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية في مصر يبلغ 23%.



وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التجارة الإلكترونية تمثل من 3 لـ4% من حجم التجارة في مصر.



وأشار إلى أنه يوجد نمو ونشاط في حجم التجارة الإلكترونية داخل مصر، متابعًا: "نحن في احتياج شديد لقانون ينظم التجارة الإلكترونية".

