عبدالمنعم السيد: 23% حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية بمصر
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:15 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية في مصر يبلغ 23%.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التجارة الإلكترونية تمثل من 3 لـ4% من حجم التجارة في مصر.
وأشار إلى أنه يوجد نمو ونشاط في حجم التجارة الإلكترونية داخل مصر، متابعًا: "نحن في احتياج شديد لقانون ينظم التجارة الإلكترونية".
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التجارة الإلكترونية تمثل من 3 لـ4% من حجم التجارة في مصر.
وأشار إلى أنه يوجد نمو ونشاط في حجم التجارة الإلكترونية داخل مصر، متابعًا: "نحن في احتياج شديد لقانون ينظم التجارة الإلكترونية".
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