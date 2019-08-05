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عبدالمنعم السيد: 23% حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية بمصر

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 06:15 ص
عبدالمنعم السيد: 23% حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية بمصر
الدكتور عبد المنعم السيد
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن حجم الزيادة في التجارة الإلكترونية في مصر يبلغ 23%.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc مساء اليوم الأحد، أن التجارة الإلكترونية تمثل من 3 لـ4% من حجم التجارة في مصر.

وأشار إلى أنه يوجد نمو ونشاط في حجم التجارة الإلكترونية داخل مصر، متابعًا: "نحن في احتياج شديد لقانون ينظم التجارة الإلكترونية".
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المزيد عن: الدكتور عبد المنعم السيد التجارة الألكترونية
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