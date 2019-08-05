عاجل.. حريق بالطابق الثاني في معهد الأورام بالمنيل

انفجرت أنبوبة أكسجين بمعهد الأورام بالمنيل، منذ قليل، وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق.





وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن غرفة النجدة تلقت بلاغًا بانفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران بالطابق الثاني من المبنى.





وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وفرض كردون أمني.





وكانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.



