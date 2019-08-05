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الدفع بـ 10 سيارات إسعاف عقب انفجار في معهد الأورام بالمنيل

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:07 ص
الدفع بـ 10 سيارات إسعاف عقب انفجار في معهد الأورام بالمنيل
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هبة عبد الحفيظ
 
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دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء، بعد أن تلقت النجدة بلاغًا بوقوع انفجار في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، ما تسبب في اشتعال النيران، وقامت قوات الأمن بفرد كردون أمني، وجاري محاولة إخماد النيران.

كانت أجهزة الأمن في القاهرة تلقت إخطارًا بسماع دوي انفجار في وسط القاهرة، وبالاستعلام تبين أن نيران هائلة اندلعت في الطابق الثاني بمعهد الأورام بمنطقة المنيل، وأن سبب الحادث انفجار أنبوبة أكسجين داخل المبنى.
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