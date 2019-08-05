بنفيكا يكتسح لشبونة بخماسية نظيفة ويتوج بالسوبر البرتغالي
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 12:03 ص
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أكتسح بنفيكا نظيره سبورتينغ لشبونة بخماسية نظيفة في مباراة كأس السوبر البرتغالي، ليتوج بالكأس للمرة الخامسة في تاريخه.
إنتهى شوط المباراة الأول بتقدم نسور العاصمة بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله لاعب الوسط رافائيل سيلفا في الدقيقة 40.
وأضاف بنفيكا أربعة أهداف في الشوط الثاني، سجلها كل من لويس الفونسو ( هدفين ) ، و اليخاندرو غريمالدو، وتشيكينيو.
إنتهى شوط المباراة الأول بتقدم نسور العاصمة بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله لاعب الوسط رافائيل سيلفا في الدقيقة 40.
وأضاف بنفيكا أربعة أهداف في الشوط الثاني، سجلها كل من لويس الفونسو ( هدفين ) ، و اليخاندرو غريمالدو، وتشيكينيو.
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