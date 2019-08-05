منال عوض: ورش دمياط تنفذ أثاث وحدات إسكان العشوائيات

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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن وضع الورش الصناعية في المحافظة ليست كما كان في السابق، ولكن هناك توجيهات بمد تلك الورش بالعمل.



وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ورش الآثاث في دمياط هى من جهزت آثاث وحدات مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنهم نفذوا بشاير الخير 3، وحاليا ينفذون بشاير الخير 5.



وأوضحت أن جزء من الآثاث ينفذ في مدينة الآثاث، وجزء تم تنفيذه في الورش نفسها، لافتة إلى أنهم أقاموا معارض لتسويق الآثاث الدمياطي.

