ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

منال عوض: ورش دمياط تنفذ أثاث وحدات إسكان العشوائيات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:38 ص
منال عوض: ورش دمياط تنفذ أثاث وحدات إسكان العشوائيات
الدكتورة منال عوض
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن وضع الورش الصناعية في المحافظة ليست كما كان في السابق، ولكن هناك توجيهات بمد تلك الورش بالعمل.

وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ورش الآثاث في دمياط هى من جهزت آثاث وحدات مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنهم نفذوا بشاير الخير 3، وحاليا ينفذون بشاير الخير 5.

وأوضحت أن جزء من الآثاث ينفذ في مدينة الآثاث، وجزء تم تنفيذه في الورش نفسها، لافتة إلى أنهم أقاموا معارض لتسويق الآثاث الدمياطي.
Advertisements
المزيد عن: محافظة دمياط صناعة الأثاث توك شو
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الاتحاد - السعودية
-
x
18:00
-
ذوب آهن اصفهان - إيران
النصر - السعودية
-
x
20:00
-
الوحدة - الإمارات