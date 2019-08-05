منال عوض: ورش دمياط تنفذ أثاث وحدات إسكان العشوائيات
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:38 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن وضع الورش الصناعية في المحافظة ليست كما كان في السابق، ولكن هناك توجيهات بمد تلك الورش بالعمل.
وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ورش الآثاث في دمياط هى من جهزت آثاث وحدات مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنهم نفذوا بشاير الخير 3، وحاليا ينفذون بشاير الخير 5.
وأوضحت أن جزء من الآثاث ينفذ في مدينة الآثاث، وجزء تم تنفيذه في الورش نفسها، لافتة إلى أنهم أقاموا معارض لتسويق الآثاث الدمياطي.
وأشارت "عوض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ورش الآثاث في دمياط هى من جهزت آثاث وحدات مشروعات تطوير العشوائيات، حيث أنهم نفذوا بشاير الخير 3، وحاليا ينفذون بشاير الخير 5.
وأوضحت أن جزء من الآثاث ينفذ في مدينة الآثاث، وجزء تم تنفيذه في الورش نفسها، لافتة إلى أنهم أقاموا معارض لتسويق الآثاث الدمياطي.
Advertisements
المزيد عن: محافظة دمياط صناعة الأثاث توك شو
- إقامة معرض فيرنكس على 10 آلاف متر بدمياط وبروتوكول تعاون لفرش الوحدات السكنية بالمحافظات
- محافظ دمياط: إقامة معارض متنقلة لعرض أثاث صغار الصناع (صور)
- محافظ دمياط: المعارض فرصة لتسويق الأثاث الدمياطي
- "مدينة الأثاث بدمياط على بعد خطوات من الافتتاح".. فندق ومنطقة تجارية وآلاف الورش الصناعية
- مدينة الأثاث بدمياط: ننفذ أثاثا لوحدت سكنية بمشروع "بشاير الخير 3"
- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في الروبيكي
- الموقف التنفيذى لمدينة الأثاث بدمياط (صور)
- فرش "بشائر الخير ٥" بالأثاث الدمياطي
- مدينة أثاث دمياط تحصد فرش ٨٠٪ من بشائر الخير ٥